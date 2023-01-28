Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на победу грузинской фигуристки Анастасии Губановой на чемпионате Европы-2023 в Эспоо (Финляндия).

«Рада за Губанову! Она русская спортсменка, выступающая сейчас за Грузию. Поздравляем грузинскую команду, которая первый раз выигрывает золотую медаль чемпионата Европы. А кто сомневался, что российская школа фигурного катания лучшая в мире?» — сказала Тарасова «СЭ».

20-летняя спортсменка по сумме двух программ набрала 199,91 балла. Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс (193,48). На третьей строчке располагается Кимми Репон из Швейцарии (192,51).

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