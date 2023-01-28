Фигурное катание
Чемпионат Европы
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Чемпионат Европы

28 января, 18:20

Тарасова — о победе Губановой на ЧЕ: «Рада за нее! Она русская спортсменка, выступающая за Грузию»

Тарасова отреагировала на победу грузинской фигуристки Губановой на чемпионате Европы
Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Анастасия Губанова.
Фото AFP

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на победу грузинской фигуристки Анастасии Губановой на чемпионате Европы-2023 в Эспоо (Финляндия).

«Рада за Губанову! Она русская спортсменка, выступающая сейчас за Грузию. Поздравляем грузинскую команду, которая первый раз выигрывает золотую медаль чемпионата Европы. А кто сомневался, что российская школа фигурного катания лучшая в мире?» — сказала Тарасова «СЭ».

20-летняя спортсменка по сумме двух программ набрала 199,91 балла. Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс (193,48). На третьей строчке располагается Кимми Репон из Швейцарии (192,51).

Чемпионат Европы по фигурному катанию — смотрите в Okko!

Анастасия Губанова. Грузинская фигуристка Губанова выиграла чемпионат Европы-2023, Хендрикс — вторая

Фигурное катание
Анастасия Губанова
Татьяна Тарасова
8
4
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Читайте также
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
Британский полковник назвал две проблемы для Зеленского в случае наступления РФ
ВСУ обстреляли из артиллерии медучреждение в Новой Каховке
Зампостпреда РФ при ООН заявил о причастности США к гибели людей в Новоайдаре
Медведев заявил, что третья мировая война вряд ли будет на танках и истребителях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Грузинская фигуристка Губанова выиграла чемпионат Европы-2023, Хендрикс — вторая

Бестемьянова отметила вклад российского фигурного катания в победу Губановой на ЧЕ-2023
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости