Александр Самарин: «Хотел показать чистое катание, а показал как обычно»

Российский фигурист Александр Самарин скептически оценил свое выступление в короткой программе на чемпионате Европы. Самарин упал при исполнении четверного тулупа и после короткой программы идет тринадцатым.

— Я хочу сказать всем спасибо за поддержку и веру, моей команде, что со мной работают, — цитирует ТАСС Самарина. — Больше мне сказать нечего. (Убрать из программы четверной флип) — это было обдуманное решение. Хотел показать чистое катание, а показал как обычно.