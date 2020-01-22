ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
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Александр Самарин: «Хотел показать чистое катание, а показал как обычно»

19:53

Российский фигурист Александр Самарин скептически оценил свое выступление в короткой программе на чемпионате Европы. Самарин упал при исполнении четверного тулупа и после короткой программы идет тринадцатым.

— Я хочу сказать всем спасибо за поддержку и веру, моей команде, что со мной работают, — цитирует ТАСС Самарина. — Больше мне сказать нечего. (Убрать из программы четверной флип) — это было обдуманное решение. Хотел показать чистое катание, а показал как обычно.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7582755

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