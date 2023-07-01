Трое российских фехтовальщиков выступят в национальных чемпионатах в США. Как такое возможно?

Сразу три спортсмена с российским гражданством получили допуск к внутренним американским турнирам.

Трое российских фехтовальщиков зарегистрировались для участия в летних национальных чемпионатах США. Среди них Сергей Бида, Константин Лоханов и Олег Кынш. Все они в настоящее проживают на территории США. В марте внеочередной конгресс Международной федерации фехтования проголосовал за допуск российских и белорусских фехтовальщиков к участию в международных соревнованиях. При этом американцы публично заявили, что они против этого предложения. Как же россияне смогут выступить на турнире на территории страны, которая негативно настроена против их появления на старте?

Критерии

Как оказалось, появление в летних национальных чемпионатах США стало возможным для трех российских фехтовальщиков после выполнения определенных критериев. В апреле Совет директоров Федерации фехтования страны проголосовал за то, чтобы разрешить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях при условии, что они соответствуют требованиям.

Первое и одно из самых основных из них — это отсутствие официальных представителей России и Белоруссии в местах проведения турниров, а также какой-либо национальной символики этих стран, включая форму, аксессуары, сумки со снаряжением и прочие.

Кроме того, спортсмены либо не должны иметь лицензию Международной федерации фехтования с указанием российского или белорусского гражданства в течение предыдущих трех лет (если только они официально не получили разрешение FIE на смену спортивного гражданства), либо они не участвовали в соревнованиях по данному виду спорта в США в прошлом году и отказались от поддержки ситуации на Украине, сделав соответствующее заявление.

Сергей Бида и Патрик Йоргенсен. Фото Global Look Press

Позиция

В релизе, опубликованном в преддверии мероприятия, официально названного The National Championships & July Challenge (Летние национальные соревнования), объясняется позиция, по которой три спортсмена из России получили возможность поучаствовать в турнирах в США. Здесь американская сторона нашла выгоду для развития национального фехтовального сообщества:

«USA Fencing продолжает поддерживать Украину и ее народ, поскольку они защищают себя от действий со стороны России и Белоруссии. В то же время мы понимаем, что есть фехтовальщики, которые могут быть русскими или белорусами, проживать в Соединенных Штатах и вносить позитивный вклад в американское фехтовальное сообщество.

До тех пор, пока они осуждают действия России и Белоруссии и не демонстрируют никаких физических проявлений российской или белорусской принадлежности в пределах места проведения, этим лицам разрешается вернуться на соревнования по фехтованию в США", — говорится в заявлении.

Константин Лоханов. Фото Global Look Press

Фехтовальщики

Все трое россиян, получивших допуск на турниры, проживают на территории США. Сергей Бида — заслуженный мастер спорта России, который завоевал серебро в составе национальной сборной на Олимпийских играх в Токио в командном турнире. Еще в августе 2022 года он выигрывал золото Спартакиады в Москве, но в текущем году вместе с супругой перебрался в Америку.

Там же проживает и Олег Кныш, выступавший в составе сборной России. А вот супруга Константина Лоханова, который находится в США с 2022 года, Софья Позднякова, перебраться в Штаты отказалась. По словам олимпийской чемпионки, решение далось ей непросто.

«Что касается чувств, любви — был момент, когда мы не понимали, куда деться. Я вставала утром и думала: «Все, собираюсь в Штаты». Придумывала, как стану общаться с родителями, как объяснять все это папе... Он же меня просто из жизни вычеркнет. Потом на следующий день такие мысли: «Так, остаюсь здесь, родители, семья — это важно для меня». Вот период, когда находишься в подвешенном состоянии, — это не очень. А как только приняла решение — все, закрыла вопрос. И, как я уже сказала, произошла какая-то переоценка ценностей.

Просто поняла, что мы разные и от жизни тоже хотим разного, смотрим на нее в разных же направлениях", — сказала Позднякова на YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды».

Напомним, что для большинства фехтовальщиков, проживающих в России, основная часть международных турниров по-прежнему закрыта. Из-за их принадлежности к спортклубам ЦСКА и «Динамо» организаторы не одобряют их заявки. Единственным появлением представителей нашей страны после долгого перерыва стал недавний личный чемпионат Европы в Болгарии, где под нейтральным флагом стартовали четыре россиянина. Впрочем, из-за отсутствия лидеров наград это не принесло.