Украинцы не хотят жать руки россиянам и в фехтовании. Скандал перед чемпионатом мира

Россия готовится к четвертому мировому первенству после ослабления санкций.

Ситуация с возвращением россиян на международную арену до сих пор очень запутанная. Во-первых, раскол по видам спорта — некоторые Россию уже вернули, некоторые наотрез отказываются. Во-вторых, до сих пор не озвучено четкой позиции со стороны нашей страны — будет ли она поддерживать нейтральных атлетов, которые поедут на Олимпиаду, если россиян туда допустят только в индивидуальном порядке.

Пять золотых нейтральных медалей

Скоро сборной России предстоит четвертый чемпионат мира по олимпийским видам спорта после появления новых рекомендаций МОК. До этого россияне соревновались в боксе, тхэквондо и дзюдо — и во всех сравнительно успешно. В каждом из них были взяты золотые медали. На мужском чемпионате мира по боксу Россия под своим флагом заняла третье место в общем зачете (2 золотые, 4 бронзовые медали). На женском — также третье (1, 1, 1). В дзюдо наши стали четвертыми (2, 0, 0). В тхэквондо — пятыми, а по общему числу медалей и вовсе выиграли (1, 1, 5).

Кем будем биться в Милане?

Но в фехтовании ждать таких же успехов не стоит. Чемпионат мира в Милане пройдет с 22 по 30 июля. Согласно заявлению Международной федерации фехтования, на него отправятся семь россиян. Это:

— Яна Бекмурзова и Полина Хаертдинова (женская шпага)

— Вадим Анохин и Артем Саркисян (мужская шпага)

— Алена Лисина и Анна Смирнова (женская сабля)

— Лейла Пириева (женская рапира)

Что это за люди и какие у них перспективы? Достаточно взглянуть на российский рейтинг, чтобы понять.

Бекмурзова занимает 5-е место в российском (!) рейтинге своей дисциплины, Хаертдинова — 26-е. Хотя обе выигрывали юниорское первенство мира в команде.

Анохин имеет опыт Олимпийских игр в Рио и личное золото юниорского первенства Европы. У него шестое место в рейтинге, Саркисян — только 39-й. Интересно, что лидер рейтинга Сергей Бида получил допуск до внутренних соревнований в США, что привело к увольнению его российского тренера.

Анна Смирнова — 10-я в России, Алена Лисина — 12-я. Международных медалей ни у одной из них нет. Наконец, Лейла Пириева- шестая в списке лучших рапиристок страны, но брала серебро юниорского первенства мира.

Таким образом, FIE допустила до стартов в основном юниоров, которые могут выстрелить только при очень удачном стечении обстоятельств. Команда России усечена, а в командных видах участвовать запрещено. Разумеется, желаем нашим ребятам сотворить сенсации, но все сделано, чтобы высоко Россия не забралась.

Фото Getty Images

Украинцы бойкотируют

Однако даже при таких жестких условиях Федерация фехтования Украины принципиально решила не участвовать в тех видах, где будут присутствовать российские спортсмены. Президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев даже объяснил это так:

— Для нас ничего не изменилось, наша делегация будет участвовать в чемпионате мира. А там, где будут соревноваться спортсмены из России и Белоруссии, украинские фехтовальщики участвовать не будут. У нас есть комиссия спортсменов во главе с Ольгой Харлан, которая рассматривала этот вопрос. Мы всегда с ней общаемся, она в курсе всех обстоятельств. Кроме того, есть приказ Министерства спорта в контексте решения кабмина. Мы как национальная федерация связаны этими решениями. Как они будут выходить, пожимать руку [россиянам и белорусам]? А в фехтовании пожимать руку после окончания боя является обязательным условием, выбора нет, — цитирует чиновника «Трибуна».

Интересно, что в комментариях украинские болельщики как раз ругают это решение и говорят, что собственные власти ломают карьеры спортсменам в угоду сомнительной акции. И призывают участвовать, а акции устраивать до и после боев. А дальше проверить, «тонка ли кишка» у международной федерации. И как раз бойкоты во многих видах спорта из-за решения министерства вызвали скандал в спортивном сообществе страны.

Сам Ильяшев — не фехтовальщик, а известный адвокат и юрист, но одно неприятное для россиян решение ему провести удалось — Европейская федерация фехтования с минимальным перевесом в 23 голоса из 43 отстранила Россию от своих соревнований. Правда, проводит она только юниорские турниры — и тем не менее.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что дальше на повестке у российских спортсменов?

В каких еще чемпионатах мира имеет шанс поучаствовать Россия? Некоторые из них уже завершились — например, настольный теннис, до которого нас вроде бы хотели допустить, но не успели.

Водные виды спорта: 14-30 июля, Фукуока (Япония). Понятно, что не успеваем и допуска в водных дисциплинах пока нет.

Легкая атлетика: 19-27 июля, Будапешт (Венгрия). Без шансов, здесь проблемам уже восемь лет.

Стрельба из лука: 31 июля — 6 августа, Берлин (Германия). Федерация допустила россиян в нейтральном статусе, но времени для разработки критериев мало, да и организаторы грозят визовыми проблемами.

Скалолазание: 1-13 августа. Берн (Швейцария). Международная федерация объявила о допуске россиян в нейтральном статусе только с 2024 года.

Велоспорт: 5-13 августа, Глазго (Великобритания). Россияне допущены к стартам в нейтральном статусе, однако руководство национальной сборной не рекомендовало им выступать из-за политических сложностей с заявками и визами.

Парусный спорт: 8-20 августа, Гаага (Нидерланды). Федерация не сняла отстранение.

Бадминтон: 21-27 августа, Копенгаген (Дания). Тоже вряд ли, федерация не хочет снимать отстранение ради «честности соревнований и безопасности спортсменов».

Гребля на байдарках и каноэ: 23-27 августа, Дуйсбург (Германия). Заявка россиян отклонена организаторами «из-за невозможности обеспечить безопасность», при том что в принципе санкции в этом виде спорта ослаблены.

Тяжелая атлетика: 2-17 сентября, Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Международная федерация допустила россиян, но на очень жестких условиях с подписанием деклараций.

Академическая гребля: 3-10 сентября, Белград (Сербия). Россияне допущены до соревнований одиночек и двоек распашных без рулевого. Остальные 14 дисциплин, видимо, считаются командными, где МОК не велит выступать нашим спортсменам.

Борьба: 16-24 сентября, Белград (Сербия). Здесь все в нашу пользу — и принимающая страна, и позиция федерации, так что должны участвовать.

Спортивная гимнастика: 30 сентября — 8 октября, Антверпен (Бельгия). На это решение будет очень интересно посмотреть. Пока наших официально не допустили, но время еще есть. Руководство федерации говорило, что россияне имеют право участвовать, но медлит с решениями из-за сложности разработки критериев нейтральности. Аналогическая проблема — с чемпионатом мира по художественной гимнастике, который пройдет 23-27 августа в испанской Валенсии.

Карате: 24-29 октября, Будапешт (Венгрия). Вероятнее всего, будем участвовать.