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Сегодня, 13:15

Украинцы не хотят жать руки россиянам и в фехтовании. Скандал перед чемпионатом мира

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Максим Бринк-Крото и Вадим Анохин
Максим Бринк-Крото и Вадим Анохин.
Фото Global Look Press
Россия готовится к четвертому мировому первенству после ослабления санкций.

Ситуация с возвращением россиян на международную арену до сих пор очень запутанная. Во-первых, раскол по видам спорта — некоторые Россию уже вернули, некоторые наотрез отказываются. Во-вторых, до сих пор не озвучено четкой позиции со стороны нашей страны — будет ли она поддерживать нейтральных атлетов, которые поедут на Олимпиаду, если россиян туда допустят только в индивидуальном порядке.

Пять золотых нейтральных медалей

Скоро сборной России предстоит четвертый чемпионат мира по олимпийским видам спорта после появления новых рекомендаций МОК. До этого россияне соревновались в боксе, тхэквондо и дзюдо — и во всех сравнительно успешно. В каждом из них были взяты золотые медали. На мужском чемпионате мира по боксу Россия под своим флагом заняла третье место в общем зачете (2 золотые, 4 бронзовые медали). На женском — также третье (1, 1, 1). В дзюдо наши стали четвертыми (2, 0, 0). В тхэквондо — пятыми, а по общему числу медалей и вовсе выиграли (1, 1, 5).

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Кем будем биться в Милане?

Но в фехтовании ждать таких же успехов не стоит. Чемпионат мира в Милане пройдет с 22 по 30 июля. Согласно заявлению Международной федерации фехтования, на него отправятся семь россиян. Это:

— Яна Бекмурзова и Полина Хаертдинова (женская шпага)

— Вадим Анохин и Артем Саркисян (мужская шпага)

— Алена Лисина и Анна Смирнова (женская сабля)

— Лейла Пириева (женская рапира)

Что это за люди и какие у них перспективы? Достаточно взглянуть на российский рейтинг, чтобы понять.

Бекмурзова занимает 5-е место в российском (!) рейтинге своей дисциплины, Хаертдинова — 26-е. Хотя обе выигрывали юниорское первенство мира в команде.

Анохин имеет опыт Олимпийских игр в Рио и личное золото юниорского первенства Европы. У него шестое место в рейтинге, Саркисян — только 39-й. Интересно, что лидер рейтинга Сергей Бида получил допуск до внутренних соревнований в США, что привело к увольнению его российского тренера.

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Анна Смирнова — 10-я в России, Алена Лисина — 12-я. Международных медалей ни у одной из них нет. Наконец, Лейла Пириева- шестая в списке лучших рапиристок страны, но брала серебро юниорского первенства мира.

Таким образом, FIE допустила до стартов в основном юниоров, которые могут выстрелить только при очень удачном стечении обстоятельств. Команда России усечена, а в командных видах участвовать запрещено. Разумеется, желаем нашим ребятам сотворить сенсации, но все сделано, чтобы высоко Россия не забралась.

Максим Бринк-Крото и Вадим Анохин
Фото Getty Images

Украинцы бойкотируют

Однако даже при таких жестких условиях Федерация фехтования Украины принципиально решила не участвовать в тех видах, где будут присутствовать российские спортсмены. Президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев даже объяснил это так:

— Для нас ничего не изменилось, наша делегация будет участвовать в чемпионате мира. А там, где будут соревноваться спортсмены из России и Белоруссии, украинские фехтовальщики участвовать не будут. У нас есть комиссия спортсменов во главе с Ольгой Харлан, которая рассматривала этот вопрос. Мы всегда с ней общаемся, она в курсе всех обстоятельств. Кроме того, есть приказ Министерства спорта в контексте решения кабмина. Мы как национальная федерация связаны этими решениями. Как они будут выходить, пожимать руку [россиянам и белорусам]? А в фехтовании пожимать руку после окончания боя является обязательным условием, выбора нет, — цитирует чиновника «Трибуна».

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Интересно, что в комментариях украинские болельщики как раз ругают это решение и говорят, что собственные власти ломают карьеры спортсменам в угоду сомнительной акции. И призывают участвовать, а акции устраивать до и после боев. А дальше проверить, «тонка ли кишка» у международной федерации. И как раз бойкоты во многих видах спорта из-за решения министерства вызвали скандал в спортивном сообществе страны.

Сам Ильяшев — не фехтовальщик, а известный адвокат и юрист, но одно неприятное для россиян решение ему провести удалось — Европейская федерация фехтования с минимальным перевесом в 23 голоса из 43 отстранила Россию от своих соревнований. Правда, проводит она только юниорские турниры — и тем не менее.

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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что дальше на повестке у российских спортсменов?

В каких еще чемпионатах мира имеет шанс поучаствовать Россия? Некоторые из них уже завершились — например, настольный теннис, до которого нас вроде бы хотели допустить, но не успели.

Водные виды спорта: 14-30 июля, Фукуока (Япония). Понятно, что не успеваем и допуска в водных дисциплинах пока нет.

Легкая атлетика: 19-27 июля, Будапешт (Венгрия). Без шансов, здесь проблемам уже восемь лет.

Стрельба из лука: 31 июля — 6 августа, Берлин (Германия). Федерация допустила россиян в нейтральном статусе, но времени для разработки критериев мало, да и организаторы грозят визовыми проблемами.

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Скалолазание: 1-13 августа. Берн (Швейцария). Международная федерация объявила о допуске россиян в нейтральном статусе только с 2024 года.

Велоспорт: 5-13 августа, Глазго (Великобритания). Россияне допущены к стартам в нейтральном статусе, однако руководство национальной сборной не рекомендовало им выступать из-за политических сложностей с заявками и визами.

Парусный спорт: 8-20 августа, Гаага (Нидерланды). Федерация не сняла отстранение.

Бадминтон: 21-27 августа, Копенгаген (Дания). Тоже вряд ли, федерация не хочет снимать отстранение ради «честности соревнований и безопасности спортсменов».

Гребля на байдарках и каноэ: 23-27 августа, Дуйсбург (Германия). Заявка россиян отклонена организаторами «из-за невозможности обеспечить безопасность», при том что в принципе санкции в этом виде спорта ослаблены.

Тяжелая атлетика: 2-17 сентября, Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Международная федерация допустила россиян, но на очень жестких условиях с подписанием деклараций.

Академическая гребля: 3-10 сентября, Белград (Сербия). Россияне допущены до соревнований одиночек и двоек распашных без рулевого. Остальные 14 дисциплин, видимо, считаются командными, где МОК не велит выступать нашим спортсменам.

Борьба: 16-24 сентября, Белград (Сербия). Здесь все в нашу пользу — и принимающая страна, и позиция федерации, так что должны участвовать.

Спортивная гимнастика: 30 сентября — 8 октября, Антверпен (Бельгия). На это решение будет очень интересно посмотреть. Пока наших официально не допустили, но время еще есть. Руководство федерации говорило, что россияне имеют право участвовать, но медлит с решениями из-за сложности разработки критериев нейтральности. Аналогическая проблема — с чемпионатом мира по художественной гимнастике, который пройдет 23-27 августа в испанской Валенсии.

Карате: 24-29 октября, Будапешт (Венгрия). Вероятнее всего, будем участвовать.

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