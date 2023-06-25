Российских фехтовальщиков снова забанили. Скандальное решение Европейской федерации

Западные страны выдавливают россиян в азиатский регион.

Европейская конфедерация фехтования (EFC) в ходе конгресса в Кракове по предложению украинской стороны приостановила членство России и Белоруссии и приняла решение не допускать до мероприятий под своей эгидой спортсменов, тренеров и официальных лиц, имеющих российское или белорусское гражданство и лицензии. Парадокс в том, что международная федерация (FIE) уменьшила антироссийские санкции — и ее деятельность только что ставил в пример всему спортивному миру глава МОК Томас Бах. Теперь же в мире фехтования фактически случился раскол — EFC заявила о непризнании решений вышестоящего органа.

Фото Global Look Press

Нарушение этических принципов?

Решение EFC означает, что россияне и белорусы не смогут участвовать в деятельности организации, а также выступать на юниорских турнирах. Взрослые континентальные соревнования проходят под эгидой FIE, и на них ограничения не распространяются. Как и на чемпионат мира и прочие международные турниры — там действуют другие фильтры, но они не тотальные, как в случае с Европой. Впрочем, тут важны не нюансы, а сам принцип — европейцы цинично игнорируют волю мирового фехтовального сообщества, с одной стороны нарываясь на санкции, а с другой — толкая Россию к переходу в Азиатскую конфедерацию.

Скандальный вердикт на конгрессе в Кракове был подготовлен президентом Федерации фехтования Украины Михаилом Ильяшевым. За него высказались 23 из 43 национальных федераций при 10 воздержавшихся. «Приостановить членство в EFC Федерации фехтования России и Белорусской федерации фехтования в связи с грубым нарушением этических принципов, добропорядочности в отношениях со другими странами, правил поведения и общих принципов спорта», — говорится в решении, которое публикует портал Inside the Games.

Напомню, что до прошлого года FIE возглавлял россиянин Станислав Позняков, глава Олимпийского комитета России и четырехкратный олимпийский чемпион. Осенью 2022-го его сменил итальянец Джорджио Скарсо, а генеральным секретарем организации стал поляк Яцек Слупски. Последний и пролоббировал решение об отстранении россиян с белорусами. Известный украинский юрист Михаил Ильяшев стал президентом Федерации фехтования Украины в марте этого года, сменив Вадима Гутцайта, который возглавляет НОК и является министром спорта. Среди тех, кто открыто выступал против бана России, — федерация Болгарии, недавно проводившая личный чемпионат Европы, в котором участвовали российские и украинские спортсмены (правда, в разных дисциплинах).

Фото Global Look Press

Запутанная сага

Ситуация с антироссийскими мерами в фехтовании, наверное, сейчас самая запутанная среди всех видов спорта. Еще до решения МОК о смягчении санкций FIE допустила россиян к выступлению в нейтральном статусе, причем без дополнительных фильтров. Такой поворот вызывал яростное неприятие в западном лагере. Германия, Польша, Франция, Дания и Финляндия начали демонстративно отменять международные турниры на своей территории, только бы на них не заявились россияне. Украина оспорила решение FIE в спортивном арбитраже, но вердикта по этому вопросу пока не добилась.

Тем временем было организовано письмо против допуска россиян, которое подписали более 300 фехтовальщиков — правда, потом выяснилось, что почти все они представляют западные страны, а многие из них давно завершили карьеру или выступают на любительском уровне. Ответом FIE на эти демарши стало лишение Европейских игр статуса личного чемпионата Европы, поскольку организаторы соревнований и правительство Польши отказались давать визы российским и белорусскими участникам.

Правда, и в России не слишком довольны действиями FIE. Ведь после появления рекомендаций МОК была закрыта дорога на международные старты для представителей ЦСКА и «Динамо» — а это практически все ведущие российские фехтовальщики. Долгое время наша национальная федерация вообще говорила о бойкоте соревнований с урезанной заявкой. Чемпионат Европы в Болгарии стал первым турниром за пределами России и Белоруссии, в котором выступили наши спортсмены почти за полтора года. Правда, из-за невозможности выставить лидеров выступление получилось безмедальным.

В общем, ситуация очень сложная. В фехтовании сильны позиции стран западного лагеря, но при этом большинство в Международной федерации, видимо, на стороне россиян. Этой организацией сейчас руководит грек Эммануэль Катсиадакис, а прежний президент россиянин Алишер Усманов после обострения геополитической ситуации добровольно отошел от дел. Как выпутываться из этого клубка противоречий — непонятно. Между тем вовсю идет олимпийский отбор, а впереди — чемпионат мира, который пройдет в Милане с 22 по 30 июля и где неизбежно тоже всплывет «российский вопрос».