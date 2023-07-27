Украинка оскорбила российскую фехтовальщицу на чемпионате мира и заработала дисквалификацию

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан отказалась завершить поединок по правилам, за что была снята с соревнований.

Знаменитая украинская саблистка Ольга Харлан устроила скандал на чемпионате мира по фехтованию в Милане, отказавшись после завершения поединка пожимать руку россиянке Анне Смирновой. Подобные ситуации в последние полтора года регулярно происходили в женском теннисе, но там финальное приветствие — это лишь пожелание. А вот в правилах FIE четко говорится, что поединок не заканчивается, пока оба фехтовальщика не поприветствуют друг друга. Харлан данный пункт регламента проигнорировала и получила за это «черную карточку» — снятие с соревнований. Поначалу жюри отказалось признавать нарушение, но затем исключило олимпийскую чемпионку из числа участниц турнира.

«Построенная» жеребьевка

Поединок Харлан и Смирновой стал возможным из-за отмены распоряжения Минспорта Украины о запрете выступления украинцев в одних соревнованиях с россиянами. Документ был опубликован накануне ночью, и не исключено, что это было сделано специально для того, чтобы самая известная украинская саблистка не схлопотала неприятностей за политический отказ от выступления. Ранее украинский шпажист Игорь Рейзлин, отказавшийся в Милане от встречи с россиянином Вадимом Анохиным, избежал серьезного наказания, только предоставив справку о своих медицинских проблемах.

Сразу после жеребьевки личного турнира в женской сабле представители сборной Украины жаловались, что «результаты подстроены». 23-летняя Смирнова в апреле этого года стала лишь шестой на чемпионате России. Звездная Харлан, олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка мира, в поединке первого круга в Милане была абсолютной фавориткой. Ольга, в отсутствие титулованных россиянок Софьи Великой, Софии Поздняковой, Яны Егорян (их не пустили из-за принадлежности к армейскому клубу), вообще являлась главной претенденткой на золото ЧМ-2023. Поэтому вылететь в первом круге из-за неявки для нее было крайне обидно.

На это накладывался тот факт, что глава НОК и министр спорта Украины Вадим Гутцайт — сам бывший фехтовальщик и отлично понимает все расклады. Накануне чемпионата мира Харлан жестко критиковала запрет на поединки с россиянами. «В нашем виде спорта россияне просто откровенно говорят, что мы просто не хотим, чтобы украинцы соревновались. Потому что мы знаем решение вашего минспорта и реагируем на него своей заявкой, — говорила она в интервью Tribuna.com. — В некоторых видах спорта, как это было по дзюдо, наши спортсмены не поехали на ЧМ, потому что там были допущены военнослужащие, первые номера мирового рейтинга. Тогда я вижу хоть какой-то смысл в этом бойкоте. Здесь я смысла не вижу ни одного. Едут 25-е номера российского рейтинга, они делают это намеренно».

Ольга Харлан и Анна Смирнова. Фото AFP

50 минут ожидания

В общем, решение об отмене бойкота оказалось для Харлан очень кстати. Хотя руководство сборной Украины по фехтованию оформило допуск с оговорками. «Отдельно отмечена недопустимость любых действий, которые могут восприниматься как проявление солидарности с так называемыми нейтральными спортсменами», — говорилось в заявлении Федерации фехтования Украины. Что значит «проявлять солидарность», было не совсем понятно. Но, видимо, Ольга расценила это как запрет на приветствие соперницы после последнего засчитанного укола. Хотя подобные действия прямо противоречат правилам.

Сам поединок россиянки и украинки — первый за полтора года — завершился со счетом 15:7 в пользу Харлан. После его окончания Смирнова подошла к сопернице, чтобы, согласно регламенту, пожать руку победительнице. Но Ольга выставила перед собой оружие и не позволила Анне приблизиться. Украинка сказала россиянке несколько резких слов (в трансляции их не было слышно), после чего покинула площадку. Поскольку по правилам поединок без финального приветствия не считается законченным, Смирнова осталась на дорожке — ждать распоряжения судей.

Удивительно, но действия Харлан оказались полной неожиданностью для жюри, хотя с самого начала было понятно, к чему все идет. Однако рефери растерялись и на протяжении 50 минут не давали российской спортсменке никаких команд. В какой-то момент для Анны вынесли стул, но потом его забрали, после чего Смирнова все-таки ушла в раздевалку. Скорее всего, наша саблистка рассчитывала, что за вопиющее нарушение правил Ольга получит «черную карточку», как уже бывало со спортсменами из арабских стран, которые отказывались пожимать руку израильтянам. Однако жюри сначала проигнорировало оскорбительную выходку олимпийской чемпионки.

Анна Смирнова. Фото AFP

Отсутствие элементарной культуры

Российская сторона подала протест, но после консультаций судьи приняли решение оставить результат поединка в силе. Харлан уже начала готовиться к встрече 1/16 финала с болгаркой Йоаной Илиевой, но тут появилось решение FIE о снятии Харлан с соревнований. При этом ей засчитано техническое поражение во втором круге, а Смирнова не получила права заменить наказанную соперницу. Как бы то ни было, игнорирование вопиющего инцидента, во время которого Ольга подвергала соперницу риску травмы, размахивая оружием перед Анной, которая находилась без маски, действительно не лезло ни в какие ворота. Какие бы политические предпочтения ни были у судей, вариантов оставить 32-летнюю украинку на турнире просто не оставалось. При этом непонятно, на что вообще рассчитывала Харлан, устраивая весь этот цирк.

— Это отсутствие элементарной культуры, с моей точки зрения, — заявил «СЭ» двукратный олимпийский чемпион Марк Ракита. — Я не беру политическую сторону вопроса. Если уж она такая умная, надо было отказаться встречаться. Она не отказалась. Харлан — великая спортсменка. Она намного сильнее, чем наша девочка. Уровень культуры у нее не соответствует спортивному уровню.

— Правила созданы для того, чтобы их уважать, — отметил четырехкратный олимпийский чемпион, глава ОКР Станислав Поздняков. — В правилах четко написано, что после окончания поединка у спортсменов должно быть рукопожатие. Это святое правило для всех фехтовальщиков. Поэтому я очень рад, что международная федерация продемонстрировала уважение к своим собственным правилам. Есть четкие правила: если спортсмен не пожимает руку, он дисквалифицируется. Украинская спортсменка, с нашей точки зрения, заслужила дисквалификацию.

Комментарии украинской стороны наверняка еще последуют. Однако инцидент в Милане точно не красит звездную и очень опытную Ольгу Харлан, которая ранее очень активно высказывалась на политические темы. Отказ Украины от бойкота объясняется необходимостью для спортсменов из этой страны проходить квалификацию на Олимпиаду-2024. Однако практической пользы от нынешнего скандала на ЧМ нет никакого. Харлан за ее поведение грозит два месяца дисквалификации. И это точно никак не поможет отбору в Париж.

Да, теперь украинские спортсмены могут говорить, что участие в турнирах нейтральных россиян чревато неприятностями. Но в данном случае ответственность на неспортивное поведение лежит только на Ольге, которая просто не могла не понимать, что творит.