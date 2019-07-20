Софья Великая допустила, что ЧМ в Будапеште был для нее последним в карьере

Олимпийская чемпионка-2016, россиянка Софья Великая, которая завоевала серебро чемпионата мира по фехтованию в Будапеште, допустила, что больше не выступит на мировых первенствах, сообщает ТАСС.

– Возможно, этот чемпионат мира – последний в моей жизни, обидно. Неизвестно, как будет после Олимпиады – продолжу я фехтовать или нет. Но ничего страшного – чемпионкой еще можно стать, впереди командные соревнования. Самое главное – завоевать лицензии на Олимпиаду.

Проигрывать обидно, но серебром довольна – это удивительная возможность для меня стабильно возвращаться с чемпионатов Европы и мира с двумя медалями. Надеюсь, так будет и дальше, – приводит слова Великой ТАСС.

34-летняя Великая является семикратной чемпионкой мира и 14-кратной чемпионкой Европы. Спортсменка дважды выигрывала серебро на Олимпиаде (2012, 2016).