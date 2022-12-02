Саблистка Егорян надеется, что российские спортсмены смогут отобраться на Олимпиаду в Париже

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян выразила надежду на то, что российские спортсмены смогут принять участие в отборе на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Конечно, никогда не бывает просто, это вопрос твоего внутреннего состояния. Нужно все равно держать марку — ты должен быть с уверенным лицом, походкой. Я очень надеюсь, что мы будем отбираться на Олимпиаду в Париже. Если он начнется, наша команда полностью готова, и основной состав, и резерв — все очень сильно хотят, трудятся не покладая рук, а если не допустят — вон какие турниры мы проводим, я не против и так выступать», — цитирует ТАСС Егорян.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.