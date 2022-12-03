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Камиль Ибрагимов выиграл турнир «Московская сабля»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский фехтовальщик Камиль Ибрагимов выиграл турнир «Московская сабля».

В финале 29-летний Ибрагимов победил Дмитрия Даниленко со счетом 15:8. Третье место поделили Анатолий Костенко и Вениамин Решетников.

Турнир «Московская сабля» проходит проходят во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве. 4 декабря состоятся командные соревнования у мужчин и женщин.

Ибрагимов является двукратным чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в командных соревнованиях.

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