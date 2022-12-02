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Саблистка Софья Великая заявила, что уровень международных соревнований по фехтованию в период отстранения российских спортсменов неминуемо упадет

Иван Шитик
Корреспондент
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Двукратная олимпийская чемпионка саблистка Софья Великая заявила, что уровень международных соревнований по фехтованию в период отстранения российских спортсменов неминуемо упадет.

«Как представитель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России я считаю это несправедливостью. Уверена, что уровень в мире упадет. В чем заключается конкуренция, если самую сильную страну отстраняют? Будем ждать до последнего и продолжать тренироваться», — сказала Великая ТАСС.

В марте 2023 года внеочередной конгресс Международной федерации фехтования (FIE) примет решение о допуске российских спортсменов до соревнований под эгидой организации года.

Источник: https://tass.ru/sport/16489601
Софья Великая
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