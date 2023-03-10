Федерация фехтования Украины возмущена решением допустить до соревнований спортсменов из России

Федерация фехтования Украины отреагировала на решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить до соревнований спортсменов из России и Белоруссии.

«Сегодня конгресс Международной федерации фехтования, вопреки категорическим возражениям украинской стороны и наших союзников, проголосовал за возвращение к соревнованиям под эгидой FIE представителей РФ и Белоруссии, которые были отстранены от международных турниров в марте 2022 года в соответствии с рекомендацией МОК», — приводит заявлении украинской федерации РИА «Новости».

В федерации фехтования Украины отметили, что они шокированы и возмущены этим решением и намерены обжаловать его.

«Мы глубоко шокированы и возмущены этим решением и немедленно созываем заседание президиума для принятия решения о нашей реакции на вердикт FIE и его возможном обжаловании. В течение выходных мы будем консультироваться с членами федерации, спортсменами, тренерами, НОК Украины и министерством спорта», — говорится в заявлении.

10 марта на внеочередном конгрессе Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение о возвращении россиян и белорусов к участию в соревнованиях. За возвращение проголосовали 89 делегатов, против — 46.

В Федерации фехтования России раскрыли детали голосования по допуску россиян к международным соревнованиям.