Фехтование
Новости
Олимпиада
Главная
Фехтование

Сегодня, 21:10

Федерация фехтования Украины возмущена решением допустить до соревнований спортсменов из России

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Федерация фехтования Украины отреагировала на решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить до соревнований спортсменов из России и Белоруссии.
«Сегодня конгресс Международной федерации фехтования, вопреки категорическим возражениям украинской стороны и наших союзников, проголосовал за возвращение к соревнованиям под эгидой FIE представителей РФ и Белоруссии, которые были отстранены от международных турниров в марте 2022 года в соответствии с рекомендацией МОК», — приводит заявлении украинской федерации РИА «Новости».

В федерации фехтования Украины отметили, что они шокированы и возмущены этим решением и намерены обжаловать его.

«Мы глубоко шокированы и возмущены этим решением и немедленно созываем заседание президиума для принятия решения о нашей реакции на вердикт FIE и его возможном обжаловании. В течение выходных мы будем консультироваться с членами федерации, спортсменами, тренерами, НОК Украины и министерством спорта», — говорится в заявлении.

10 марта на внеочередном конгрессе Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение о возвращении россиян и белорусов к участию в соревнованиях. За возвращение проголосовали 89 делегатов, против — 46.

В Федерации фехтования России раскрыли детали голосования по допуску россиян к международным соревнованиям.

Источник: РИА Новости
2
Читайте также
Болельщики наехали на канадца из-за Капризова: Кирилл не смог доиграть матч с «Виннипегом»
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Лавров предупредил о последствиях игнорирования расследования по СП
Стало известно о состоянии упавшего на рельсы метро в Москве подростка
Российская артиллерия накрыла огнем отряд ВСУ при бегстве из Артемовска
Толкнувшему подростка под поезд метро назначили психолого-психиатрическую экспертизу
Популярное видео
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Капризов выбыл на месяц
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Торпедо» бьется насмерть, три вратаря от Разина
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
«Ванкувер» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
Кубок Гагарина: безумие продолжается
«Аризона» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Агент Вендела считает отличным решение оштрафовать «Волгу» на 500 тысяч за инцидент с бананом
В Госдуме назвали «хорошим знаком» решение о допуске российских фехтовальщиков к международным соревнованиям
В Госдуме предложили взять паузу после решения о допуске российских фехтовальщиков к международным соревнованиям
Вопрос выражения политической позиции российских фехтовальщиков для допуска к соревнованиям не обсуждался на конгрессе
Российских фехтовальщиков вернули на международную арену. Это прорыв!
Президент Федерации фехтования России Мамедов об условиях допуска: «Ждем заседание МОК»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Якименко считает, что российским фехтовальщикам будет непросто заново набирать рейтинг к Олимпиаде

Олимпийская чемпионка Никитина не ожидала, что российских фехтовальщиков вернут на мировую арену
Новости
RSS RSS
Все новости