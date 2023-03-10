Международная федерация фехтования допустила российских спортсменов до соревнований

Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение о возвращении россиян и белорусов к участию в соревнованиях, сообщает ТАСС со ссылкой на Inside the Games.

Данное решение было принято на внеочередном конгрессе, который проходит в пятницу, 10 марта, в онлайн-формате. За возвращение спортсменов из России и Белоруссии на международную арену проголосовали 89 делегатов, против — 46.

Решение конгресса должно вступить в силу со второй половины апреля 2023 года.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.