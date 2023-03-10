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Сегодня, 20:28

Якименко считает, что российским фехтовальщикам будет непросто заново набирать рейтинг к Олимпиаде

Алина Савинова
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Восьмикратный чемпион мира Алексей Якименко рад решению о допуске российских фехтовальщиков к международным турнирам.

«Безусловно, я рад, что FIE понимает — спорт вне политики, спорт — это самое мирное, что у нас есть. Такие новости не могут не радовать. Ябыл на сборах, видел, как готовились наши спортсмены, как не теряли надежду, мотивацию. Для наших олимпийцев это очень важное решение, и не сомневаюсь, что наша сборная будет выступать на высоком уровне», — приводит ТАСС слова Якименко.

Также он отметил, что спортсменам будет непросто начинать борьбу за попадание на Олимпиаду с нулевым рейтингом.

«Если говорить про женскую саблю — это лидеры, и они еще не раз могут выиграть золото Олимпийских игр. Но Ильгар Яшарович правильно говорит — пока ты в самолет не сел, ты еще не на Олимпиаде. Все так хрупко, и надо понимать, что если все сложится хорошо, впереди еще отбор на Игры, а наши спортсмены с нулевым рейтингом. Им все это проходить заново», — добавил Якименко.

Сегодня, 10 марта, прошел внеочередной конгресс Международной федерации фехтования (FIE), на котором за возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену проголосовали 89 делегатов, против — 46. Решение конгресса должно вступить в силу со второй половины апреля этого года.

Источник: https://tass.ru/sport/17239655
Олимпиада
Алексей Якименко
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В Госдуме назвали «хорошим знаком» решение о допуске российских фехтовальщиков к международным соревнованиям
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