Олимпийская чемпионка Никитина не ожидала, что российских фехтовальщиков вернут на мировую арену

Для олимпийской чемпионки Ольги Никитиной решение Международной федерации фехтования (FIE) о допуске российских фехтовальщиков к участию в международных соревнованиях стало неожиданностью.

«Я очень обрадовалась этой новости, для меня это стало неожиданностью. Конечно, мы надеялись, что нас вернут на мировую арену и готовились к этому. Спортсмен всегда должен быть к этому готов», — приводит ТАСС слова Никитиной.

Сегодня, 10 марта, прошел внеочередной конгресс Международной федерации фехтования (FIE), на котором за возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену проголосовали 89 делегатов, против — 46. Решение конгресса должно вступить в силу со второй половины апреля этого года.