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11 ноября, 23:00

Самая опасная гонка на выживание. До финиша не доползает каждый третий

Отдел фото «СЭ»
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Бег по пересеченной местности с преодолением самых разнообразных препятствий собирает тысячи участников. В чем его фишка?

С 1987 года в английской деревне Пертон проводится самое сложное испытание на выносливость. С дистанции иногда сходит до трети стартовавших, но это никого не останавливает.

Гонка Tough Guy в Пертоне. Фото Getty Images

Несмотря на название Tough Guy, что в переводе с английского означает «крутой парень», в ней участвуют и отчаянные девушки.

Гонка Tough Guy в Пертоне. Фото Getty Images

Перед началом каждый участник подписывают специальную бумагу — безусловное согласие на все безумства, которые будут происходить. Мол, на все иду добровольно, взнос (между прочим, от 50 до 120 фунтов) оплачиваю сам. Организаторы снимают с себя ответственность за то, что может произойти во время гонки.

Гонка Tough Guy в Пертоне. Фото Getty Images

А происходит всякое. «Крутой парень» стартует в середине зимы, когда средняя температура воздуха около +3-+5 градусов, а воды — еще меньше. Ежегодно десятки человек получают травмы, было даже два смертельных исхода, но желающих проверить себя на прочность от этого меньше не становится.

Гонка Tough Guy в Пертоне. Фото Getty Images

Длина трассы около 15 километров. Она начинается с общего старта на крутом холме, затем спортсмены бегут по пересеченной местности со множеством препятствий. Все это сопровождается стрельбой холостыми патронами, взрывами пиротехники и дымом шашек.

Гонка Tough Guy в Пертоне. Фото Getty Images

Организаторы усложняют испытания, меняя их от года к году, чтобы к соревнованиям практически невозможно было подготовиться. Однажды участникам приходилось бежать этап с огромным распятием.

Гонка Tough Guy в Пертоне. Фото Getty Images

Порезы от колючей проволоки, ожоги, переохлаждения и прочие травмы — обычные явления во время гонки.

Гонка Tough Guy в Пертоне. Фото Getty Images

Поражает, как в таких жестких условиях у участников экстремального забега остаются силы на улыбки и шутки.

Гонка Tough Guy в Пертоне. Фото Getty Images

Самое удивительное, что победитель получает только медаль и звание «крутого мужика». Никаких денежных призов! Но для кого-то действительно важно доказать себе, что он крут и что-то из себя представляет.

Медаль за участие в гонке Tough Guy в Пертоне. Фото Getty Images

Поэтому и приезжают в английскую деревушку ежегодно из разных уголков мира.

Гонка Tough Guy в Пертоне. Фото Getty Images

Впрочем, далеко ездить необязательно. Аналоги Tough Guy проводятся во многих странах. В России, например, популярна «Гонка героев».

«Гонка героев» в подмосковном Алабино. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Но все же Tough Guy — самая сложная в мире!

Гонка Tough Guy в Пертоне. Фото Getty Images

Фото Getty Images и «СЭ»

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