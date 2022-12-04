Ужасы Мартиники. На этом острове совсем не жалеют девушек
Мартиника — самая богатая заморская территория Франции в Карибском море. Остров пиратов и прекрасных пляжей. Отдыхать здесь — одно удовольствие. Но уже несколько лет сюда приезжают девушки, которых интересует не теплое море, красивые пейзажи и шикарные отели с мускулистыми парнями, а трехдневное испытание — Raid des Alizes.
Впервые Мартиника приняла участниц своеобразного триатлона в 2015 году. В последние дни осени 2022 года завершилось очередное испытание.
В нем приняли участие 210 женщин от 18 до 50 лет. В экзотической гонке на выживание им пришлось преодолеть несколько этапов. Стартовали участницы в заплыве по открытому морю.
Затем пробежались по горным тропам.
Испытали себя в гребле на каноэ.
И прокатились на горном велосипеде.
На Мартинике достаточно современных отелей, однако все участницы живут в палатках на берегу.
Блага цивилизации не входят в программу испытаний. Поэтому отдыхающие на шикарных пляжах с удивлением, сожалением и восхищением смотрят за девушками в синих майках.
Своеобразие гонки на выживание в Мартинике в том, что команда состоит из трех человек. Результат учитывается только после финиша последней участницы.
Взаимовыручка — главное качество, которое необходимо проявить участницам. Без него, как утверждают организаторы состязания на своем официальном сайте, делать на острове нечего.
За победу в состязании команда ничего не получает. Весь призовой фонд уходит на благотворительные цели. Для большинства участниц Raid des Alizes дает возможность оторваться от привычной жизни, гаджетов и кофе-брейка в офисе, раскрыть свой внутренний потенциал и понять, на что ты способен в этой жизни.
Фото AFP