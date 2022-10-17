Иранской спортсменке грозит тюрьма за выступление без хиджаба. Это был протест

Женщина нарушила законы своей страны, показавшись на публике с непокрытой головой.

33-летняя иранка Эльназ Рекаби приняла участие в турнире по скалолазанию в Сеуле с непокрытой головой. Она выступала, собрав волосы в хвост, и стала всего второй спортсменкой из этой мусульманской страны, решившейся на политический шаг в знак протеста, сообщает Hindustan Times. Но теперь ей на родине грозит тюрьма. Зачем она так поступила?

Протест

Подобный поступок— это акция протеста со стороны Рекаби. Решение снять хиджаб Эльназ приняла после смерти 22-летней Махсы Амини, которая скончалась в результате задержания полицией в своем родном городе. В Иране с середины сентября прошла целая волна беспорядков из-за этой трагедии.

В начале осени полиция нравов задержала Амини из-за ношения хиджаба — якобы она делала это не по религиозному канону. Девушку отправили в один из центров «Фараджа», принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. Там задержанная впала в кому и скончалась. По версии властей, у нее произошел сердечный приступ. Но родственники Амини настаивали на расследовании происшествия и утверждали, что у умершей не было проблем со здоровьем.

Инцидент вызвал бурную реакцию у некоторых иранцев: за несколько недель в крупных городах начались беспорядки. А в социальных сетях начали распространяться ролики, на которых девушки в знак протеста отрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок русари. Власти Ирана отреагировали на происходящее мобилизацией своих сторонников на масштабные демонстрации в поддержку государственного строя и режима.

Эльназ Рекаби. Фото Global Look Press

Поддержка

Рекаби — не первая спортсменка, которая решилась принять участие в волне протестов из-за происшествия с Амини. Бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун, ныне выступающий за «Байер», в социальных сетях высказался о протестах в Иране.

«По правилам национальной команды нам запрещается высказываться, пока не закончится сбор, но я больше не могу молчать. Если за это меня исключат из сборной, то это не стоит одного волоса с головы иранской женщины. И данный пост ни в коем случае не будет удален. Позор вам за то, как легко вы убиваете людей», — написал нападающий «Байера».

А лучшему бомбардиру в истории футбольной сборной Ирана Али Даеи даже запретили покидать страну из-за поддержки протестов. У 53-летнего экс-форварда конфисковали паспорт, когда тот вернулся из Стамбула. Бывший футболист «Баварии» Али Карими также посвятил происходящему пост в социальных сетях: «Не бойтесь сильных женщин. Возможно, придет день, когда они станут нашей единственной армией».

Эльназ Рекаби. Фото Global Look Press

Эльназ

Рекаби, которая не осталась в стороне от происходящего, устроила свою акцию протеста во время чемпионата Азии по скалолазанию в Сеуле, где она заняла четвертое место в многоборье. Перед восхождением спортсменка появилась без хиджаба, просто собрав волосы в хвост.

Она стала второй спортсменкой, кто решился на подобный поступок, — до нее так соревновалась Садаф Хадем в 2019 году на турнире по боксу. После этого власти выдали ордер на арест женщины-боксера. Та попросила политического убежища во Франции. Однако женщину подвергли осуждению на родине.

Законодательство Ирана не запрещает представительницам прекрасного пола заниматься профессиональным спортом. Однако все они обязаны соблюдать при этом пару условий. Во-первых, их тренером обязательно должна быть женщина. Во-вторых, соревноваться нужно только в хиджабе.

Эльназ — бронзовый призер чемпионата мира 2021 года, который проходил в Москве, — там она выступала с покрытой головой. Также за свою карьеру спортсменка завоевала серебро и две бронзы чемпионатов Азии. Теперь Рекаби грозит заключение: согласно уголовному кодексу Ирана, женщин, которые появляются на публике без хиджаба, наказывают тюремным сроком и штрафами.