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Сегодня, 18:17

Сын Конюхова высказался о Романе Абрамовиче

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Роман Абрамович.
Фото Global Look Press

Глава экспедиционного штаба Федора Конюхова его сын Оскар в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к тратам.

— Нам импонирует Ричард Брэнсон, который создал компанию Virgin Galactic. Его частный космический корабль совершил суборбитальный полет, поднявшись на высоту в 86 километров. Он как-то в интервью сказал, что ему жалко Абрамовича — одну яхту купит, вторую, третью. «У него есть шесть яхт, они просто гигантские. Глядя на каждую из них, ты думаешь: до чего же пустая трата денег! Он ведь мог изменить жизни так многих людей, если бы нашел деньгам лучшее применение. Я думаю, это печально, когда люди, делающие огромные деньги, мечтают о самой большой яхте, о самой большой машине или о самом большом самолете...»

— Анадырь отстроил, «Челси» сделал великим клубом.

— Я это все понимаю, конечно. Но представьте, какие проекты Роман Аркадьевич мог бы делать, с его-то состоянием? Батискаф точно смог бы построить. Бюджет до 15 миллионов долларов. Или тримаран, чтобы обойти вокруг света под парусом меньше чем за 40 дней. Престижный трофей — Кубок Жюля Верна.

Федор говорит про богатых туристов: «У нас много бездельников, праздношатающихся, у которых есть свободные деньги и время». В чем цель этого болтания? Я понимаю — на 25 километров подняться в стратосферу, побить мировой рекорд. Или перейти Тихий океан на катамаране на солнечной энергии, доказав, что можно преодолевать большие расстояния на возобновляемых источниках энергии. Попутно проведя исследования Мирового океана на предмет загрязнения микропластиком. Федор — да, это путешественник, достигатель, рекордсмен. В каждой экспедиции есть идея и смысл. Привлечение лучших специалистов и использование новых технологий. А съездить в Непал — это туризм для богатых, потусоваться.

Федор Конюхов и&nbsp;его воздушный шар. «Дебильные ментовские сериалы достали. История Конюхова — про достигаторство, которого в России не хватает». На экраны выходит новый фильм Бондарчука

Федор Конюхов
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