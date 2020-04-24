Чемпион мира по кайтсерфингу Петр Тюшкевич переболел коронавирусом в больнице в Коммунарке. В интервью «СЭ» он рассказал, как реагируют люди на его болезнь.

— Как к вам стали относиться после возвращения из больницы? Некоторые шарахаются от переболевших коронавирусом как от прокаженных.

— Я сейчас за городом, на даче. Но такое есть, и не только у меня. Например, мои родители — в Петербурге, я видел их в последний раз два-три месяца назад, когда заболел, с ними не контактировал. Но после того, как я написал о своем диагнозе, знакомые родителей начали от них шарахаться. Что уж говорить о моем окружении. Сейчас нужно делать повторный снимок, я пытался хоть куда-нибудь записаться. И как только люди слышат мою фамилию и узнают, что я болел, сразу просят сто бумаг, подтверждающих, что у меня сейчас нет вируса, что я не заразный. Но я таких могу понять — они переживают. К тому же вокруг этой болезни много мифов. Поэтому я спокойно отнесусь к тому, что при виде меня кто-то на другую сторону улицы будет перебегать. (Мария Маркова)

Полностью интервью Петра Тюшкевича — на сайте «СЭ»