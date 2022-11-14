Журова раскритиковала требование ВАДА дисквалифицировать Валиеву на четыре года

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала требование ВАДА к Спортивному арбитражному суду (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Назвать ВАДА кровожадными — это все равно что вообще ничего не сказать. Ведь за микродозы запрещенных веществ спортсменов в большинстве случаев оправдывали либо давали небольшой срок дисквалификации. И то, если это были анаболические стероиды. Более того, отлучение на четыре года присуждают не за первое нарушение, а только за повторный «залет». Такие требования ВАДА демонстрируют ненависть к российским атлетам. Очевидно, что агентство выполняет задание тех, кто хочет, чтобы Валиевой никогда больше не было в большом спорте. Вспомните, относительно недавно в схожей ситуации был оправдан легкоатлет Сергей Шубенков. Пусть и после полугодичного разбирательства», — приводит слова Журовой Vprognoze.ru.

Она также отметила, что с таким талантом как у Валиевой она может вернуться в спорт и через четыре года. По ее словам, будет очень странно, если, в прошлом принимая в таких ситуациях решения в пользу спортсмена, CAS теперь поступит иначе.

14 ноября CAS зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой.

В феврале Валиева в составе сборной России выиграла золотую медаль Олимпийских игр-2022 в Пекине в командном турнире. Затем стало известно, что проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.