РУСАДА с начала года зафиксировало 331 случай нарушений спортсменами правил доступности
Инспекторы РУСАДА с января по октябрь 2022 года зафиксировали 311 случаев нарушений спортсменами правил доступности для тестирования.
«С начала года было зафиксировано 311 нарушений правил доступности для тестирования», — приводит слова пресс-службы РУСАДА ТАСС.
В случае трехкратного нарушения правил доступности спортсмен может быть отстранен от участия в соревнованиях и централизованных тренировочных сборах. В настоящие время за подобные нарушения наказания отбывают девять спортсменов.
Источник: https://tass.ru/sport/16255539
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