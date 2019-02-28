Задержанным на ЧМ в Австрии спортсменам грозит три года тюрьмы из-за допинговых нарушений

Пятерым лыжникам сборных Австрии, Казахстана и Эстонии, задержанным в среду в австрийском Зефельде по подозрению в допинговых махинациях, грозит до трех лет лишения свободы, сообщает APA со ссылкой на прокуратуру Инсбрука. Спортсменам, которые в четверг утром были допрошены полицией, выдвинуты обвинения в совершении спортивного мошенничества.

Решение об аресте спортсменов может быть принято в пятницу. Дела в отношении атлетов из Казахстана и Эстонии могут быть переданы властям этих стран. Расследованием в отношении двоих врачей и их двух сообщников, которые также были задержаны по подозрению в манипуляциях с допингом, занимается прокуратура Мюнхена.

Напомним, в среду в Зефельде и Эрфурте были задержаны девять человек по подозрению в допинговых манипуляциях, в том числе пять спортсменов: по двое из Австрии и Эстонии, а также один из Казахстана. По информации СМИ, это австрийцы Доминик Балдауф и Макс Хауке, эстонцы Андрус Веерпалу, Карел Таммъярв и казахстанец Алексей Полторанин.

В Зефельде проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта.

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