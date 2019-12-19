Владимир Познер: «В советские времена были допинг и государственная программа»

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер в интервью «Аргументам и фактам» прокомментировал ситуацию с допинговыми отстранениями российских спортсменов. По его мнению, проблема запрещенных препаратов, а также государственная программа поддержки допинга существовала и в СССР.

— До 2002 года у нас отобрали за допинг только одну олимпийскую медаль: в 1976 году в лыжах. О чем это говорит? Премии в Советском Союзе были меньше и не надо было допинг есть? Мы действительно были чище? Или просто ответственнее ко всему относились?

— Не думаю, что мы были чище. ГДР был мощной спортивной державой. Пловчихи из этой страны били все мировые рекорды. Потом выяснилось, что они все на допинге.

Я не могу называть фамилию человека, который мне это рассказывал. По его словам, в советское время (примерно 1982 год) он приехал на базу к нашим гребцам, которые готовились в высокогорной местности к Олимпийским играм. После завтрака перед каждым стоял стакан с большим количеством разных таблеток. И тренеры следили за тем, чтобы все спортсмены выпили эти таблетки. Так что и в советские времена был допинг. И была государственная программа.

Возможно, раньше сложнее было это обнаружить, а может, ВАДА менее активно работало? Полагать, что в СССР меньше стремились к победам и меньше употребляли допинга, наивно. Для Советского Союза победа на первенствах мира — это была победа политическая. Это было доказательством того, что социализм, наш строй — лучше капитализма. Этому придавалось гораздо большее значение, чем на сегодняшний день.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) было учреждено в ноябре 1999 года. Игры-2002 в Солт-Лейк-Сити стали вторыми, на которых работали сотрудники агентства.