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Виталий Смирнов не видит заговора против России в рекомендации комитета ВАДА

09:51

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов не считает, что рекомендацию комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) лишить российских спортсменов права участия в соревнованиях следует связывать с неким заговором.

— Я думаю, надо дожидаться решения ВАДА, у меня не складывается впечатления, что существует какой-то заговор и нас хотят лишить права участия в Играх и нашей роли на спортивной арене, — цитирует ТАСС Смирнова. — Думаю, WADA будет в этом внимательно разбираться. С другой стороны, есть Международный олимпийский комитет (МОК), он тоже будет обсуждать это на исполкоме и на сессии, и у нас есть возможность обратиться в суд.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7199325

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