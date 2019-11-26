Виталий Смирнов не видит заговора против России в рекомендации комитета ВАДА
Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов не считает, что рекомендацию комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) лишить российских спортсменов права участия в соревнованиях следует связывать с неким заговором.
— Я думаю, надо дожидаться решения ВАДА, у меня не складывается впечатления, что существует какой-то заговор и нас хотят лишить права участия в Играх и нашей роли на спортивной арене, — цитирует ТАСС Смирнова. — Думаю, WADA будет в этом внимательно разбираться. С другой стороны, есть Международный олимпийский комитет (МОК), он тоже будет обсуждать это на исполкоме и на сессии, и у нас есть возможность обратиться в суд.