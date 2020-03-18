ВАДА разрешило сотрудникам штаб-квартиры работать удаленно

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) разрешило сотрудникам своей штаб-квартиры работать из офиса для предотвращения распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Штаб-квартира ВАДА находится в Канаде, где также зафиксированы случаи заражения новым вирусом.

— ВАДА уделяет приоритетное внимание здоровью и безопасности своих сотрудников и делает все возможное, чтобы предотвратить распространение COVID-19, — говорится в сообщении. — Агентство исполняет ряд четких инструкций для защиты своих сотрудников и их окружения, включая предоставление сотрудникам ВАДА возможности работать из дома. По мере развития ситуации во всем мире ВАДА продолжает внимательно оценивать ситуацию и следовать советам местных и международных органов здравоохранения.