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ВАДА не выявило связи между терапевтическими исключениями и завоеванием медалей

23:25
Конгресс ВАДА. Фото Reuters
Конгресс ВАДА. Фото Reuters
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Всемирное антидопинговое агентство в результате ряда исследований пришло к выводу, что терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) не имеет значительной связи с завоеванием олимпийских медалей, сообщает официальный сайт ВАДА.

Эксперты рассматривали пять Олимпийских игр с 2010 по 2018 год, чтобы выявить, завоевывают ли спортсмены, использующие TUE, больше медалей, чем те, кто выступает без терапевтического использования субстанций.

Спортсмен в случае одобрения запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие запрещенные ВАДА вещества.

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