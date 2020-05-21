ВАДА не выявило связи между терапевтическими исключениями и завоеванием медалей

Всемирное антидопинговое агентство в результате ряда исследований пришло к выводу, что терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) не имеет значительной связи с завоеванием олимпийских медалей, сообщает официальный сайт ВАДА.

Эксперты рассматривали пять Олимпийских игр с 2010 по 2018 год, чтобы выявить, завоевывают ли спортсмены, использующие TUE, больше медалей, чем те, кто выступает без терапевтического использования субстанций.

Спортсмен в случае одобрения запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие запрещенные ВАДА вещества.