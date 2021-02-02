ВАДА не будет оспаривать решение CAS по спору с РУСАДА

Всемирное антидопиноговое агентство (ВАДА) не собирается оспаривать в Швейцарском федеральном суде решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает официальный сайт организации.

РУСАДА также отказалось подавать апелляцию на решение CAS.

В декабре CAS вынес решение по делу о нарушении Россией антидопинговых правил. Согласно ему российские спортсмены не смогут принимать участия в чемпионатах мира и Олимпиадах под своим флагом в течение двух лет. Также представителям властей запрещено посещать крупные международные соревнования, а также входить в руководство международных федераций. Кроме того, Россия в этот период не сможет проводить крупные международные соревнования.

ВАДА требовало наложить санкции сроком на четыре года.

«ВАДА разочаровано, что панель CAS, основываясь на своей собственной оценке соразмерности, решила не налагать все санкции, которые требовало ВАДА (и не на весь четырехлетний период), — говорится в заявлении на официальном сайте ВАДА. — Однако основания для апелляции в Федеральный суд Швейцарии ограничиваются процедурными вопросами, такими как юрисдикция, состав коллегии и право быть заслушанным.

Швейцарский федеральный суд не рассматривает дело по существу и, следовательно, не будет вмешиваться в оценку соразмерности последствий. В результате и, следуя единодушному совету внутренних и внешних консультантов, ВАДА твердо убеждено в том, что апелляция не принесла бы никакой пользы, и решило воздержаться от нее".