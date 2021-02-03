В РУСАДА прокомментировали решение ВАДА не обжаловать решение CAS

Исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов 3 февраля подчеркнул: у него не было опасений что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) захочет обжаловать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу против Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Федеральном суде Швейцарии.

«Ожиданий и тем более опасений у нас не было, — цитирует «РИА Новости» Буханова. — Суть судебного процесса заключается в том, что каждая из сторон имеет возможность высказать свою позицию или несогласие с ней. Поэтому мы были готовы к любому развитию событий и любому решению наших партнеров».

Буханов добавил, что мотивом решения не подавать апелляцию было желание перевернуть страницу и тесно работать с ВАДА с целью достижения полного восстановления статуса РУСАДА.

«Мы верим в то, что сможем сформировать прозрачную и реалистичную «дорожную карту» в соответствии с теми обязательствами РУСАДА, которые прописаны в кодексе ВАДА. С нашей стороны уже готовы некоторые предложения по ее составлению. В конечном итоге у нас общая задача — защищать права «чистых» спортсменов», — добавил Буханов.

Напомним, вчера, 2 февраля, стало известно, что Всемирное антидопиноговое агентство (ВАДА) не собирается оспаривать в Швейцарском федеральном суде решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА). РУСАДА также отказалось подавать апелляцию на решение CAS.

В декабре CAS вынес решение по делу о нарушении Россией антидопинговых правил. Согласно ему российские спортсмены не смогут принимать участия в чемпионатах мира и Олимпиадах под своим флагом в течение двух лет. Также представителям властей запрещено посещать крупные международные соревнования, а также входить в руководство международных федераций. Кроме того, Россия в этот период не сможет проводить крупные международные соревнования.