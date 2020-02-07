В январе РУСАДА проверило на допинг 678 российских спортсменов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в январе проверило 678 спортсменов, чаще всего тестировались представителей легкой атлетики, сообщает ТАСС.

По информации источника, в первый месяц 2020 года было протестировано 202 российских легкоатлета. Второе место по числу тестируемых в январе — у представителей тяжелой атлетики (50 спортсменов). Также, сообщается, что были проверены 34 лыжника, 32 представителя гребли на байдарках и каноэ, 29 биатлонистов, 26 велосипедистов и 23 пловца. Отмечается, что из 19 из 678 протестированных спортсменов проходили проверку дважды.