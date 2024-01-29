В ВАДА после дела Валиевой призвали ввести уголовную ответственность

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заявило, что все лица, ответственные за предоставление допинга несовершеннолетним, должны быть подвергнуты уголовному наказанию, сообщает РИА «Новости».

«Врачи, тренеры и другой вспомогательный персонал, уличенные в предоставлении допинга несовершеннолетним, должны быть подвергнуты уголовному наказанию. Применение допинга в отношении детей непростительно. ВАДА призывает власти государств рассмотреть возможность принятия законов, в соответствии с которым применение допинга в отношении несовершеннолетних будет считаться уголовным преступлением», — сообщается в заявлении ВАДА.

29 января стало известно, что CAS дисквалифицировал 17-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за употребление допинга.