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31 января, 10:56

РУСАДА в 2023 году проверило Валиеву на допинг два раза

Алина Савинова
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

РУСАДА за 12 месяцев 2023 года два раза проверило на допинг российскую фигуристку Камилу Валиеву, сообщает ТАСС.

17-летняя спортсменка проходила тестирование в июле и ноябре. В 2022 году она была проверена Российским антидопинговым агентством трижды. Валиева находится в пуле тестирования Международного союза конькобежцев (ISU), который ведет постоянный допинг-контроль за российской фигуристкой.

Как отмечает источник, самым проверяемым РУСАДА фигуристом в 2023 году стала чемпионка России Аделия Петросян, которую агентство проверяло на допинг пять раз. По четыре раза тестирование проходили Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и Дэвид Нарижный. Всего за прошлый год РУСАДА проверило на допинг 75 отечественных фигуристов.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этого момента аннулированы, в частности, ее победа на чемпионате Европы-2022.

30-го числа Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что после вычета результата Валиевой в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине сборная России лишилась золотых медалей. Таким образом, российская команда опустилась на третью строчку. Первое место заняла сборная США, серебряные медали перешли к сборной Японии.

Источник: https://tass.ru/sport/19862775
Фигурное катание
Камила Валиева
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