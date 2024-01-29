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Сегодня, 16:14

В Госдуме заявили, что у США не выйдет надавить на Россию через ВАДА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о том, что Соединенные Штаты Америки возлагают большие надежды на Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и его президента Витольда Баньку из-за провала своей кампании по изоляции России в спорте высших достижений.

«Понятно, что сейчас у нас есть определенные сложности с ВАДА, которое упрекнуло нас в том, что наше российское антидопинговое законодательство не соответствует их критериям. Мы регулярно консультируемся по этому поводу с Российским антидопинговым агентством. Понятно, что для участия в наших соревнованиях спортсменам из других стран необходимо обеспечить тестирование. Российские лаборатории пока не могут выполнять такую работу, но, насколько я помню, сейчас все наши пробы увозят в Египет. Эта схема работает, и не знаю, как ВАДА сможет тут как-то повлиять. Но думаю, что через это направление у США ничего не получится», — приводит слова приводит слова Свищева RT.

22 сентября исполком ВАДА принял решение, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.

В декабре 2019 года ВАДА признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и запретило спортсменам из России выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом и со своим гимном на протяжении четырех лет. В декабре 2020 CAS сократил сроки санкций ВАДА в отношении российского спорта до двух лет.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1265032-gosduma-ssha-rossiya-wada
ВАДА
РУСАДА
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