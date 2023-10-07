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Сегодня, 14:35

В РУСАДА рассказали о рисках трамадола, который используют спортсмены

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В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) рассказали, что спортсмены, которые используют трамадол, могут быть уличены в нарушении антидопинговых правил.

«Исследования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) показали, что трамадол способен улучшать спортивные результаты и нести риск для здоровья спортсменов в связи с побочными эффектами. В РУСАДА за последние два года поступило всего пять запросов на терапевтическое использование по классу запрещенного списка S7, в который с 1 января 2024 включен трамадол. Это немного.

Что касается обновления запрещенного списка, то спортсменам и персоналу спортсменов важно знать, что, несмотря на запрет трамадола только в соревновательный период, его использование во внесоревновательный период может представлять опасность. Если спортсмены проходят тестирование в соревновательный период, их пробы могут быть положительными даже в том случае, если субстанция использовалась во внесоревновательный период», — приводит ТАСС слова пресс-службы РУСАДА.

Трамадол — это психотропный опиоидный анальгетик, злоупотребление которым грозит рисками передозировок, развития физической и опиатной зависимости.

Источник: ТАСС
ВАДА
РУСАДА
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