Минспорт одобрил порядок утверждения РУСАДА антидопинговых правил

Министерство спорта России одобрило порядок утверждения Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) общероссийских антидопинговых правил с учетом Всемирного антидопингового кодекса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

Общероссийские антидопинговые правила включают в себя положения, обязательные для включения в правила в соответствии с кодексом согласно части 2 статьи 26 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329 — ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ»; обязанность спортсменов по предоставлению информации о своем местонахождении в целях проведения допинг-контроля: информацию об обязательности соответствия комплекса мероприятий по медико-биологическому обеспечению спортсменов сборных команд России.

22 сентября исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение о том, что РУСАДА останется лишенным полноценного статуса в связи с несоответствием государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу.

РУСАДА было признано не соответствующим антидопинговому кодексу в декабре 2019 года. В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) смягчил санкции и сократил срок их действия до двух лет.

Действие санкций завершилось в декабре 2022 года. Глава ВАДА Витольд Банька заявлял, что РУСАДА не будет автоматически восстановлено в правах в том числе по причине того, что Всемирный антидопинговый кодекс не полностью интегрирован в российское законодательство.