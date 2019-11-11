В России запретили ряд допинговых анаболиков из списка ВАДА

Три анаболика, находящихся в списке ВАДА, запретили на территории России.

Несколько видов анаболиков включили в список сильнодействующих веществ, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

В список сильнодействующих веществ постановлением правительства вошли 19-норандростерон, андроизоксазол, гидроксистенозолол, диенолон, зилпатерол, метилдиендион, силандрон, трестолон, этилдиенолон. Три из них включены в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства.