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В России запретили ряд допинговых анаболиков из списка ВАДА

12:52

Три анаболика, находящихся в списке ВАДА, запретили на территории России.

Несколько видов анаболиков включили в список сильнодействующих веществ, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

В список сильнодействующих веществ постановлением правительства вошли 19-норандростерон, андроизоксазол, гидроксистенозолол, диенолон, зилпатерол, метилдиендион, силандрон, трестолон, этилдиенолон. Три из них включены в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства.

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема




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