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В мае в РУСАДА поступило девять запросов от спортсменов на использование запрещенных препаратов

14:53

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в мае получило от российских спортсменов девять запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агенства.

Также в сообщении говорится, что в случае одобрения запросов спортсмены получат разрешение на использование лекарственных препаратов, содержащих запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вещества, по медицинским показаниям.

«В мае в РУСАДА поступило девять запросов от спортсменов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов», – говорится в сообщении пресс-службы.

За первые четыре месяца 2021 года в РУСАДА поступило 26 подобных запросов. В 2020-м – 67, 2019-м – 104.

 

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11663889

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