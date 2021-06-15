ВФЛА дисквалифицировала четырех легкоатлетов за нарушение антидопинговых правил

Легкоатлеты из Чувашии Кирилл Григорьев, Аркадий Николаев, Станислав Серов и Марсель Шагалиев дисквалифицированы на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Спортсмены обвиняются в нарушении пункта 2.2 Общероссийских антидопинговых правил («Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода»).

Сроки отстранения отсчитываются с 2019 года. Дисквалификация Григорьева закончится 19 июня 2021 года, Серова — 15 октября 2021 года, Шагалиева и Николаева — 18 июля 2021 года.