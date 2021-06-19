Бронзовый призер финала Кубка России-2020/21 в женском одиночном катании Дарья Усачева стала единственной российской фигуристкой, которую проверил инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в мае, сообщает ТАСС.

Согласно источнику, с начала 2021 года РУСАДА протестировало девять российских фигуристов.

В марте в числе протестированных оказались бронзовый призер чемпионата мира 2021 года в парном катании Дмитрий Козловский (выступающий вместе с Александрой Бойковой), танцоры Александра Степанова и Иван Букин занявшие пятое место на ЧМ-2021, а также Тиффани Загорски с Джонатаном Гуррейро (10-е место на ЧМ-2021).

В первые два месяца года были проверены на допинг Бойкова, Букин, действующая чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова и одиночник Михаил Коляда, занявший на ЧМ-2021 пятое место.

15-летняя Усачева тренируется в группе Этери Тутберидзе, на декабрьском чемпионате России она стала четвертой, на юниорском чемпионате мира — 2020 она завоевала серебряную награду.