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Допинг

17 ноября, 23:42

В ITA заявили, что российские спортсмены остаются самыми проверяемыми на допинг в мире

Ана Горшкова
Корреспондент
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Председатель совета учредителей Международного агентства допинг-тестирования (ITA) Валери Фурнерон сообщил, что организация намерена установить таргетированную программу тестирования для спортсменов из России и Белоруссии.

«Мы планируем установить таргетированную программу тестирования для спортсменов из России и Белоруссии в свете их предстоящего возвращения на международную арену. Ситуация на Украине оказала серьезное воздействие на нашу работу, мы сталкиваемся со сложностямиы», — приводит слова Фурнерона РИА Новости.

Также председатель совета учредителей ITA отметил, что количество тестов за два года уменьшилось вдвое. При этом Россия остается самой тестируемой страной из всех.

Ранее глава ITA Валери Фурнейрон заявила о заключении соглашения со всеми международными федерациями, чтобы оказать помощь в вопросе возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

Источник: РИА Новости
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