Таиланд обеспокоен необходимостью выступать на чемпионатах мира без флага

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) на один год лишило признания антидопинговые агентства трех азиатских стран. Индонезия и КНДР наказаны за отсутствие в стране современных антидопинговых структур, а Таиланд — за несоответствие национального законодательства требованиям ВАДА.

Решение означает, что сборные этих стран лишаются возможности выступать на чемпионатах мира под собственным флагом. Возможно, санкции распространятся и на Олимпиаду — решение по этому поводу будут принимать МОК и CAS.

Если для КНДР и Индонезии данное решение не слишком болезненно, то Таиланд активно вовлечен в международную спортивную жизнь. И санкции ударят по нему уже во время чемпионата мира по боксу, который стартует 26 октября в Белграде. Поэтому таиландские власти заявили о намерении как можно скорее вывести национальное антидопинговое агентство из-под власти Управления спортом страны.

Кроме того, готовятся поправки в Закон о запрещенных веществах. Однако законодательная процедура требует времени, и, скорее всего, до конца 2021 года, на всех чемпионатах мира Таиланд будет выступать без флага и гимна.