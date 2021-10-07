В набсовете РУСАДА отреагировали на заявление и. о. главы агентства о нелегитимности органа

Председатель наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Наталья Соколова прокомментировала слова и. о. главы организации Михаила Буханова. По словам Буханова, обновленный состав наблюдательного совета РУСАДА не является легитимным, так как не соответствует всемирному антидопинговому кодексу.

«Хотелось бы подчеркнуть, что сегодня один из важных вопросов в повестке работы РУСАДА — назначение нового генерального директора. Сформирована специальная комиссия, которая должна в ближайшее время, после объявления об открытии конкурса, приступить к работе с кандидатами, — цитируют Соколову «РИА Новости». — Очень странно, что ставятся под сомнение решения набсовета о предпочтительности юридического или экономического образования для человека, претендующего на должность гендиректора РУСАДА — на этой должности важны, в первую очередь, управленческие качества, и ВАДА разделяет такую позицию».

По словам Соколовой, в настоящий момент дается правовая оценка высказываний и действий Буханова.