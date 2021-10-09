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ВАДА отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории

20:05
ВАДА. Фото Twitter
ВАДА. Фото Twitter

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приняло решение отозвать аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории сообщает 9 октября официальный сайт организации.

Указано, что после голосования Исполком ВАДА одобрил рекомендацию дисциплинарного комитета и отозвал аккредитацию, которая дала право проводить анализы на допинг. Причина — несоответствие Международному стандарту лабораторий и его этическому кодексу.

В 2020 году ВАДА приняло решение о временной приостановке деятельности лаборатории. Ее руководство может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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Евгений Петров все материалы автора
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