Станислав Поздняков: «Санкции, предлагаемые ВАДА, неадекватные»

Президент ОКР Станислав Поздняков по итогам Олимпийского собрания назвал санкции, предложенные Комитетом по соответствию ВАДА, чрезмерными.

— К ОКР, как к организации, нет никаких претензий ни со стороны МОК, ни со стороны ВАДА, — сказал Поздняков. — Более того, к федерациям по видам спорта, кроме ВФЛА, также нет претензий. Исполком ОКР отражает структуру олимпийского движения, его члены — уважаемые в спорте люди, руководители своих федераций. К которым, опять же, нет никаких претензий. Возникает вопрос: каким образом они являются объектом санкций, по мнению комитета по соответствию ВАДА? Считаю, что предложенные ВАДА меры являются чрезмерными и неадекватными. (Мария Маркова)