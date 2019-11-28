Допинг
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Допинг

Станислав Поздняков: «Санкции, предлагаемые ВАДА, неадекватные»

28 ноября 2019, 13:34
Теги:

Президент ОКР Станислав Поздняков по итогам Олимпийского собрания назвал санкции, предложенные Комитетом по соответствию ВАДА, чрезмерными.

— К ОКР, как к организации, нет никаких претензий ни со стороны МОК, ни со стороны ВАДА, — сказал Поздняков. — Более того, к федерациям по видам спорта, кроме ВФЛА, также нет претензий. Исполком ОКР отражает структуру олимпийского движения, его члены — уважаемые в спорте люди, руководители своих федераций. К которым, опять же, нет никаких претензий. Возникает вопрос: каким образом они являются объектом санкций, по мнению комитета по соответствию ВАДА? Считаю, что предложенные ВАДА меры являются чрезмерными и неадекватными. (Мария Маркова)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир