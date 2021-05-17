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РУСАДА в апреле открыло одиннадцать дел о возможных нарушениях антидопинговых правил

13:35

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что в апреле 2021 года было открыто одиннадцать дел о возможных нарушениях антидопинговых правил.

«В апреле 2021 года отделом по обработке результатов было открыто 11 дел о возможном нарушении антидопинговых правил», - приводит слова представителя пресс-службы РУСАДА ТАСС.

По информации источника, в январе РУСАДА открыло четыре дела о возможных нарушениях, в феврале — ни одного, в марте - пять. За 2020 год агентство выявило в России 108 возможных нарушений.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11389609

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