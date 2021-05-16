Президент ВАДА заявил, что не является сторонником прославления Родченкова

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) поляк Витольд Банька заявил, что не является сторонником прославления главного информатора организации Григория Родченкова.

«У меня смешанные чувства. Я не сторонник прославления этого человека. Не будем забывать, что именно он во многом ответственен за скандал, за систему обмана. То, что он перешел на другую сторону — это хорошо, но я далек от того, чтобы его хвалить.

Второй вопрос — «закон Родченкова», подписанный и одобренный Дональдом Трампом, который вводит, среди прочего, принцип экстерриториальной юрисдикции и возможность применения уголовных санкций за пределами США.

Этот закон вызывает большие юридические сомнения не только у ВАДА, Международного олимпийского комитета, но и у многих правительств, потому что он дает американцам право вмешиваться в дела на других территориях», — сказал Банька в интервью польскому телеканалу TVP Sport.

«Акте Родченкова» предусматривает уголовное преследование за допинговые сговоры на соревнованиях с участием американских спортсменов.