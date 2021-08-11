Допинг
Новости
Статьи
Tokyo 2020
Новости   //    Допинг

РУСАДА открыло 13 дел о возможных нарушениях антидопинговых правил в июле

13:13

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в июле инициировало 13 дел о возможных нарушениях антидопинговых правил.

«В июле 2021 года отделом по обработке результатов было открыто 13 дел о возможных нарушениях антидопинговых правил», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы РУСАДА.

До этого за 2021 год РУСАДА открыло 38 дел о возможных нарушениях: четыре — в январе, пять — в марте, 11 — в апреле, пять — в мае и 13 — в июне.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12104635

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Самый быстрый человек планеты — в центре скандала. Его друг оказался дилером допинга
Джикия — о вылете «Спартака» из ЛЧ: «Никто в команде не снимает с себя ответственности»
Степашин — об интересе «Челси» к Захаряну: «Пускай Абрамович интересуется своей судьбой»
В Испании сообщили, что «Атлетико» интересовался Месси до его соглашения с «ПСЖ»
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд