РУСАДА открыло 13 дел о возможных нарушениях антидопинговых правил в июле

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в июле инициировало 13 дел о возможных нарушениях антидопинговых правил.

«В июле 2021 года отделом по обработке результатов было открыто 13 дел о возможных нарушениях антидопинговых правил», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы РУСАДА.

До этого за 2021 год РУСАДА открыло 38 дел о возможных нарушениях: четыре — в январе, пять — в марте, 11 — в апреле, пять — в мае и 13 — в июне.