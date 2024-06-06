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Сегодня, 11:19

РУСАДА отметило снижение числа нарушений правил доступности для допинг-тестирования

Алина Савинова
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Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в мае 2024 года зафиксировали 19 случаев нарушений спортсменами правил доступности для тестирования, сообщает ТАСС.

В январе было выявлено 32 таких случая, в феврале — 15, в марте — 9, в апреле — 24. За 12 месяцев 2023 года РУСАДА зафиксировало 242 подобных нарушения.

Спортсмен в случае трехкратного нарушения правил доступности в течение года может быть отстранен от участия в соревнованиях и централизованных тренировочных сборах, а позднее — дисквалифицирован.

Источник: ТАСС
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РУСАДА за первые шесть месяцев года выявило в три раза меньше нарушений, чем за этот же период в 2023-м

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