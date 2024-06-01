РУСАДА и USADA с января по март проверили почти одинаковое количество легкоатлетов

Российское и Американское антидопинговые агентства (РУСАДА и USADA) в первом квартале 2024 года проверили на допинг почти равное количество атлетов из России и США, сообщает ТАСС.

С января по март Российское антидопинговое агентство протестировало 339 легкоатлетов, USADA — 343.

РУСАДА по 4 раза тестировало бегунов Константина Холмогорова, Константина Плохотникова и Константина Крылова.

Американское антидопинговое агентство по пять раз проверило на допинг многоборку Энни Кунц, а также бегунов Шадрака Кипту Бивотта, Коннера Мантца, Сару Холл, Эмили Сиссон и Шадрака Кипчирчира.