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РУСАДА за первые шесть месяцев выявило в три раза меньше нарушений, чем за этот же период 2023 года

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в мае выявило шесть случаев возможных нарушений антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Всего за пять первые пять месяцев 2024 года обнаружено всего 25 нарушений. За тот же период в 2023-м их было 85, а всего за год — 150.

Чаще всего в пробах спортсменов обнаруживаются анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агенты, а также мельдоний.

Источник: ТАСС
ВАДА
РУСАДА
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