В Госдуме ответили на заявление главы USADA о допинг-тестировании российских спортсменов

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал заявление главы антидопингового агентства США Трэвиса Тайгарта с просьбой обнародовать результаты антидопингового тестирования всех российских спортсменов.

«Тайгарт известен своими антироссийскими взглядами. Наши спортсмены не дают ему покоя. Когда проблемы возникают у американских спортсменов, то он тихонечко молчит и начинает придумывать разные терапевтические исключения. Ему надо навести порядок в своих лигах. У них разрешены препараты, которые запрещены во всем цивилизованном спортивном мире. Обнародование результатов тестов — прерогатива ВАДА. Если оно сочтет нужным, то результаты будут обнародованы. Это будет сделано точно не по призыву американских антидопинговых агентств», — сказал Свищев «СЭ».

На данный момент Россия, которая на Олимпиаде-2020 выступает под флагом ОКР, завоевала 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей.