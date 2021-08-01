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В Госдуме ответили на заявление главы USADA о допинг-тестировании российских спортсменов

10:30
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал заявление главы антидопингового агентства США Трэвиса Тайгарта с просьбой обнародовать результаты антидопингового тестирования всех российских спортсменов.

«Тайгарт известен своими антироссийскими взглядами. Наши спортсмены не дают ему покоя. Когда проблемы возникают у американских спортсменов, то он тихонечко молчит и начинает придумывать разные терапевтические исключения. Ему надо навести порядок в своих лигах. У них разрешены препараты, которые запрещены во всем цивилизованном спортивном мире. Обнародование результатов тестов — прерогатива ВАДА. Если оно сочтет нужным, то результаты будут обнародованы. Это будет сделано точно не по призыву американских антидопинговых агентств», — сказал Свищев «СЭ».

На данный момент Россия, которая на Олимпиаде-2020 выступает под флагом ОКР, завоевала 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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